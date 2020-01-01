Ooga Booga (OOGA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ooga Booga (OOGA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Ooga Booga (OOGA) informācija

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.oogabooga.io

Ooga Booga (OOGA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ooga Booga (OOGA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M
Kopējais apjoms:
$ 99.39M
$ 99.39M$ 99.39M
Apjoms apgrozībā:
$ 19.06M
$ 19.06M$ 19.06M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.25M
$ 16.25M$ 16.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.525065
$ 0.525065$ 0.525065
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02208362
$ 0.02208362$ 0.02208362
Pašreizējā cena:
$ 0.163503
$ 0.163503$ 0.163503

Ooga Booga (OOGA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ooga Booga (OOGA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OOGA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OOGA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OOGA tokenomiku, uzzini OOGA tokena reāllaika cenu!

OOGA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OOGA? Mūsu OOGA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.