Reāllaika Onocoy Token cena šodien ir 0.01935895 USD. Seko līdzi reāllaika ONO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ONO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ONO

ONO Cenas informācija

Kas ir ONO

ONO Tehniskais dokuments

ONO Oficiālā tīmekļa vietne

ONO Tokenomika

ONO Cenas prognoze

Onocoy Token logotips

Onocoy Token Cena (ONO)

Nav sarakstā

1 ONO uz USD reāllaika cena:

$0.01935895
$0.01935895
-3.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Onocoy Token (ONO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:46:55 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01935891
$ 0.01935891
24h zemākā
$ 0.02202957
$ 0.02202957
24h augstākā

$ 0.01935891
$ 0.01935891

$ 0.02202957
$ 0.02202957

$ 0.084078
$ 0.084078

$ 0.01935891
$ 0.01935891

-0.05%

-3.59%

-28.39%

-28.39%

Onocoy Token (ONO) reāllaika cena ir $0.01935895. Pēdējo 24 stundu laikā ONO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01935891 līdz augstākajai $ 0.02202957, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ONO visu laiku augstākā cena ir $ 0.084078, savukārt zemākā - $ 0.01935891.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ONO ir mainījies par -0.05% pēdējā stundā, par -3.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Onocoy Token (ONO) tirgus informācija

$ 7.77M
$ 7.77M

--
--

$ 15.68M
$ 15.68M

401.56M
401.56M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699

Pašreizējais Onocoy Token tirgus maksimums ir $ 7.77M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ONO apjoms apgrozībā ir 401.56M ar kopējo apjomu 809830461.9629699. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.68M.

Onocoy Token (ONO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Onocoy Token uz USD bija $ -0.0007225601948563.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Onocoy Token uz USD bija $ -0.0069942918.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Onocoy Token uz USD bija $ -0.0101237803.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Onocoy Token uz USD bija $ -0.02925301768586818.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0007225601948563-3.59%
30 dienas$ -0.0069942918-36.12%
60 dienas$ -0.0101237803-52.29%
90 dienas$ -0.02925301768586818-60.17%

Kas ir Onocoy Token (ONO)?

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Onocoy Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Onocoy Token (ONO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Onocoy Token (ONO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Onocoy Token prognozes.

Apskati Onocoy Token cenas prognozi!

ONO uz vietējām valūtām

Onocoy Token (ONO) tokenomika

Onocoy Token (ONO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ONO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Onocoy Token (ONO)

Kāda ir Onocoy Token (ONO) vērtība šodien?
Reāllaika ONO cena USD ir 0.01935895 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ONO uz USD cena?
Pašreizējā ONO uz USD cena ir $ 0.01935895. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Onocoy Token tirgus maksimums?
ONO tirgus maksimums ir $ 7.77M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ONO apjoms apgrozībā?
ONO apjoms apgrozībā ir 401.56M USD.
Kāda bija ONO vēsturiski augstākā cena?
ONO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.084078 USD apmērā.
Kāda bija ONO vēsturiski zemākā cena?
ONO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01935891 USD.
Kāds ir ONO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ONO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ONO šogad kāps augstāk?
ONO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ONO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:46:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,313.45

$3,256.70

$154.70

$1.0000

$2.2177

