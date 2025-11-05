BiržaDEX+
Reāllaika Onchain Yield Coin cena šodien ir 1.043 USD. Seko līdzi reāllaika ONYC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ONYC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ONYC

ONYC Cenas informācija

Kas ir ONYC

ONYC Tehniskais dokuments

ONYC Oficiālā tīmekļa vietne

ONYC Tokenomika

ONYC Cenas prognoze

Onchain Yield Coin logotips

Onchain Yield Coin Cena (ONYC)

Nav sarakstā

Onchain Yield Coin (ONYC) reāllaika cena ir $1.043. Pēdējo 24 stundu laikā ONYC tika tirgots robežās no zemākās $ 1.039 līdz augstākajai $ 1.045, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ONYC visu laiku augstākā cena ir $ 1.053, savukārt zemākā - $ 1.005.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ONYC ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par +0.24% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) tirgus informācija

$ 104.36M
$ 104.36M$ 104.36M

--
----

$ 104.36M
$ 104.36M$ 104.36M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.13431443
99,999,997.13431443 99,999,997.13431443

Pašreizējais Onchain Yield Coin tirgus maksimums ir $ 104.36M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ONYC apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 99999997.13431443. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 104.36M.

Onchain Yield Coin (ONYC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Onchain Yield Coin uz USD bija $ +0.00254165.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Onchain Yield Coin uz USD bija $ +0.0074678800.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Onchain Yield Coin uz USD bija $ +0.0207305637.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Onchain Yield Coin uz USD bija $ +0.0248428798164143.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00254165+0.24%
30 dienas$ +0.0074678800+0.72%
60 dienas$ +0.0207305637+1.99%
90 dienas$ +0.0248428798164143+2.44%

Kas ir Onchain Yield Coin (ONYC)?

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Onchain Yield Coin (ONYC) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Onchain Yield Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Onchain Yield Coin (ONYC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Onchain Yield Coin (ONYC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Onchain Yield Coin prognozes.

Apskati Onchain Yield Coin cenas prognozi!

ONYC uz vietējām valūtām

Onchain Yield Coin (ONYC) tokenomika

Onchain Yield Coin (ONYC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ONYC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Onchain Yield Coin (ONYC)

Kāda ir Onchain Yield Coin (ONYC) vērtība šodien?
Reāllaika ONYC cena USD ir 1.043 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ONYC uz USD cena?
Pašreizējā ONYC uz USD cena ir $ 1.043. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Onchain Yield Coin tirgus maksimums?
ONYC tirgus maksimums ir $ 104.36M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ONYC apjoms apgrozībā?
ONYC apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija ONYC vēsturiski augstākā cena?
ONYC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.053 USD apmērā.
Kāda bija ONYC vēsturiski zemākā cena?
ONYC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.005 USD.
Kāds ir ONYC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ONYC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ONYC šogad kāps augstāk?
ONYC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ONYC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:46:45 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

