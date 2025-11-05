BiržaDEX+
Reāllaika OnChain Battles cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika OCB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OCB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OCB

OCB Cenas informācija

Kas ir OCB

OCB Oficiālā tīmekļa vietne

OCB Tokenomika

OCB Cenas prognoze

OnChain Battles Cena (OCB)

1 OCB uz USD reāllaika cena:

$0.00015647
$0.00015647$0.00015647
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
OnChain Battles (OCB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:19:05 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617$ 0.00697617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

OnChain Battles (OCB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā OCB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OCB visu laiku augstākā cena ir $ 0.00697617, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OCB ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OnChain Battles (OCB) tirgus informācija

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Pašreizējais OnChain Battles tirgus maksimums ir $ 7.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OCB apjoms apgrozībā ir 50.00M ar kopējo apjomu 50000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.82K.

OnChain Battles (OCB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas OnChain Battles uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas OnChain Battles uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas OnChain Battles uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas OnChain Battles uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 0-74.53%
90 dienas$ 0--

Kas ir OnChain Battles (OCB)?

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

OnChain Battles (OCB) resurss

Oficiālā interneta vietne

OnChain Battles cenas prognoze (USD)

Kāda būs OnChain Battles (OCB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OnChain Battles (OCB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OnChain Battles prognozes.

Apskati OnChain Battles cenas prognozi!

OCB uz vietējām valūtām

OnChain Battles (OCB) tokenomika

OnChain Battles (OCB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OCB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par OnChain Battles (OCB)

Kāda ir OnChain Battles (OCB) vērtība šodien?
Reāllaika OCB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OCB uz USD cena?
Pašreizējā OCB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OnChain Battles tirgus maksimums?
OCB tirgus maksimums ir $ 7.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OCB apjoms apgrozībā?
OCB apjoms apgrozībā ir 50.00M USD.
Kāda bija OCB vēsturiski augstākā cena?
OCB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00697617 USD apmērā.
Kāda bija OCB vēsturiski zemākā cena?
OCB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir OCB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OCB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OCB šogad kāps augstāk?
OCB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OCB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:19:05 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

