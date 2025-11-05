BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Omnipair cena šodien ir 0.468038 USD. Seko līdzi reāllaika OMFG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OMFG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Omnipair cena šodien ir 0.468038 USD. Seko līdzi reāllaika OMFG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OMFG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OMFG

OMFG Cenas informācija

Kas ir OMFG

OMFG Tehniskais dokuments

OMFG Oficiālā tīmekļa vietne

OMFG Tokenomika

OMFG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Omnipair logotips

Omnipair Cena (OMFG)

Nav sarakstā

1 OMFG uz USD reāllaika cena:

$0.468038
$0.468038$0.468038
+15.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Omnipair (OMFG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:46:38 (UTC+8)

Omnipair (OMFG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.406533
$ 0.406533$ 0.406533
24h zemākā
$ 0.529138
$ 0.529138$ 0.529138
24h augstākā

$ 0.406533
$ 0.406533$ 0.406533

$ 0.529138
$ 0.529138$ 0.529138

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0.335642
$ 0.335642$ 0.335642

+2.11%

+15.12%

-39.53%

-39.53%

Omnipair (OMFG) reāllaika cena ir $0.468038. Pēdējo 24 stundu laikā OMFG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.406533 līdz augstākajai $ 0.529138, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OMFG visu laiku augstākā cena ir $ 1.86, savukārt zemākā - $ 0.335642.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OMFG ir mainījies par +2.11% pēdējā stundā, par +15.12% pēdējo 24 stundu laikā un par -39.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Omnipair (OMFG) tirgus informācija

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

--
----

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

12.00M
12.00M 12.00M

11,999,979.300134
11,999,979.300134 11,999,979.300134

Pašreizējais Omnipair tirgus maksimums ir $ 5.62M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OMFG apjoms apgrozībā ir 12.00M ar kopējo apjomu 11999979.300134. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.62M.

Omnipair (OMFG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Omnipair uz USD bija $ +0.061473.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Omnipair uz USD bija $ -0.3356167107.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Omnipair uz USD bija $ +0.0463984322.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Omnipair uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.061473+15.12%
30 dienas$ -0.3356167107-71.70%
60 dienas$ +0.0463984322+9.91%
90 dienas$ 0--

Kas ir Omnipair (OMFG)?

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Omnipair cenas prognoze (USD)

Kāda būs Omnipair (OMFG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Omnipair (OMFG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Omnipair prognozes.

Apskati Omnipair cenas prognozi!

OMFG uz vietējām valūtām

Omnipair (OMFG) tokenomika

Omnipair (OMFG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OMFG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Omnipair (OMFG)

Kāda ir Omnipair (OMFG) vērtība šodien?
Reāllaika OMFG cena USD ir 0.468038 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OMFG uz USD cena?
Pašreizējā OMFG uz USD cena ir $ 0.468038. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Omnipair tirgus maksimums?
OMFG tirgus maksimums ir $ 5.62M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OMFG apjoms apgrozībā?
OMFG apjoms apgrozībā ir 12.00M USD.
Kāda bija OMFG vēsturiski augstākā cena?
OMFG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.86 USD apmērā.
Kāda bija OMFG vēsturiski zemākā cena?
OMFG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.335642 USD.
Kāds ir OMFG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OMFG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OMFG šogad kāps augstāk?
OMFG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OMFG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:46:38 (UTC+8)

Omnipair (OMFG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,388.20
$101,388.20$101,388.20

-1.73%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.89
$3,259.89$3,259.89

-7.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.76
$154.76$154.76

-4.16%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2204
$2.2204$2.2204

-2.70%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,388.20
$101,388.20$101,388.20

-1.73%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.89
$3,259.89$3,259.89

-7.05%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2204
$2.2204$2.2204

-2.70%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.76
$154.76$154.76

-4.16%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16400
$0.16400$0.16400

+0.04%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9587
$3.9587$3.9587

+2,539.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18976
$0.18976$0.18976

+1,137.02%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05875
$0.05875$0.05875

+66.52%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%