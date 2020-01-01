Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomika

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family.

This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well.

The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield.

Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets.

Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

https://ocp.finance/

Tirgus kapitalizācija:
$ 46.05K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 11.90M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 386.94K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.162663
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00357514
Pašreizējā cena:
$ 0.00386938
Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OCP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OCP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OCP tokenomiku, uzzini OCP tokena reāllaika cenu!

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.