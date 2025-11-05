BiržaDEX+
Reāllaika OKX Mascot cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WALLY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WALLY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WALLY

WALLY Cenas informācija

Kas ir WALLY

WALLY Oficiālā tīmekļa vietne

WALLY Tokenomika

WALLY Cenas prognoze

OKX Mascot Cena (WALLY)

Nav sarakstā

1 WALLY uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
USD
OKX Mascot (WALLY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:18:48 (UTC+8)

OKX Mascot (WALLY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00780088
$ 0.00780088$ 0.00780088

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.64%

-5.64%

OKX Mascot (WALLY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WALLY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WALLY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00780088, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WALLY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -5.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OKX Mascot (WALLY) tirgus informācija

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,448.449221
999,970,448.449221 999,970,448.449221

Pašreizējais OKX Mascot tirgus maksimums ir $ 5.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WALLY apjoms apgrozībā ir 999.97M ar kopējo apjomu 999970448.449221. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.88K.

OKX Mascot (WALLY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas OKX Mascot uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas OKX Mascot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas OKX Mascot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas OKX Mascot uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-23.30%
60 dienas$ 0-94.60%
90 dienas$ 0--

Kas ir OKX Mascot (WALLY)?

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

OKX Mascot (WALLY) resurss

Oficiālā interneta vietne

OKX Mascot cenas prognoze (USD)

Kāda būs OKX Mascot (WALLY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OKX Mascot (WALLY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OKX Mascot prognozes.

Apskati OKX Mascot cenas prognozi!

WALLY uz vietējām valūtām

OKX Mascot (WALLY) tokenomika

OKX Mascot (WALLY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WALLY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par OKX Mascot (WALLY)

Kāda ir OKX Mascot (WALLY) vērtība šodien?
Reāllaika WALLY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WALLY uz USD cena?
Pašreizējā WALLY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OKX Mascot tirgus maksimums?
WALLY tirgus maksimums ir $ 5.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WALLY apjoms apgrozībā?
WALLY apjoms apgrozībā ir 999.97M USD.
Kāda bija WALLY vēsturiski augstākā cena?
WALLY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00780088 USD apmērā.
Kāda bija WALLY vēsturiski zemākā cena?
WALLY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WALLY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WALLY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WALLY šogad kāps augstāk?
WALLY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WALLY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:18:48 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.

