Reāllaika OKIE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika OKIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OKIE cenas tendenci MEXC.Reāllaika OKIE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika OKIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OKIE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OKIE

OKIE Cenas informācija

Kas ir OKIE

OKIE Oficiālā tīmekļa vietne

OKIE Tokenomika

OKIE Cenas prognoze

OKIE logotips

OKIE Cena (OKIE)

Nav sarakstā

1 OKIE uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.40%1D
mexc
USD
OKIE (OKIE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:35:22 (UTC+8)

OKIE (OKIE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362919
$ 0.00362919$ 0.00362919

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.45%

-23.11%

-23.11%

OKIE (OKIE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā OKIE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OKIE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00362919, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OKIE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -9.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OKIE (OKIE) tirgus informācija

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

--
----

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais OKIE tirgus maksimums ir $ 9.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OKIE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.51K.

OKIE (OKIE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas OKIE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas OKIE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas OKIE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas OKIE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.45%
30 dienas$ 0-96.73%
60 dienas$ 0-97.14%
90 dienas$ 0--

Kas ir OKIE (OKIE)?

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

OKIE (OKIE) resurss

Oficiālā interneta vietne

OKIE cenas prognoze (USD)

Kāda būs OKIE (OKIE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OKIE (OKIE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OKIE prognozes.

Apskati OKIE cenas prognozi!

OKIE uz vietējām valūtām

OKIE (OKIE) tokenomika

OKIE (OKIE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OKIE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par OKIE (OKIE)

Kāda ir OKIE (OKIE) vērtība šodien?
Reāllaika OKIE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OKIE uz USD cena?
Pašreizējā OKIE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OKIE tirgus maksimums?
OKIE tirgus maksimums ir $ 9.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OKIE apjoms apgrozībā?
OKIE apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija OKIE vēsturiski augstākā cena?
OKIE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00362919 USD apmērā.
Kāda bija OKIE vēsturiski zemākā cena?
OKIE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir OKIE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OKIE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OKIE šogad kāps augstāk?
OKIE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OKIE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

