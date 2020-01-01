Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomika

Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Oia Oia Cat (OIACAT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Oia Oia Cat (OIACAT) informācija

Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://oiacatofficial.fun/

Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.24K
Kopējais apjoms:
$ 998.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.24K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OIACAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OIACAT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OIACAT tokenomiku, uzzini OIACAT tokena reāllaika cenu!

OIACAT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OIACAT? Mūsu OIACAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.