Oggy Inu (OGGY) tokenomika
Oggy Inu (OGGY) informācija
What is the project about?
OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born.
What makes your project unique?
Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap
History of your project.
What’s next for your project? Dapp Released.
What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.
Oggy Inu (OGGY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Oggy Inu (OGGY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Oggy Inu (OGGY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Oggy Inu (OGGY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais OGGY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu OGGY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti OGGY tokenomiku, uzzini OGGY tokena reāllaika cenu!
