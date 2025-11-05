BiržaDEX+
Reāllaika Official PPshow cena šodien ir 0.00290019 USD. Seko līdzi reāllaika PP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Official PPshow cena šodien ir 0.00290019 USD. Seko līdzi reāllaika PP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PP

PP Cenas informācija

Kas ir PP

PP Tehniskais dokuments

PP Oficiālā tīmekļa vietne

PP Tokenomika

PP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Official PPshow logotips

Official PPshow Cena (PP)

Nav sarakstā

1 PP uz USD reāllaika cena:

$0.00290019
$0.00290019
-5.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Official PPshow (PP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:56 (UTC+8)

Official PPshow (PP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00263441
$ 0.00263441
24h zemākā
$ 0.00328118
$ 0.00328118
24h augstākā

$ 0.00263441
$ 0.00263441

$ 0.00328118
$ 0.00328118

$ 0.00379033
$ 0.00379033

$ 0.00122364
$ 0.00122364

+1.72%

-5.05%

-13.56%

-13.56%

Official PPshow (PP) reāllaika cena ir $0.00290019. Pēdējo 24 stundu laikā PP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00263441 līdz augstākajai $ 0.00328118, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00379033, savukārt zemākā - $ 0.00122364.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PP ir mainījies par +1.72% pēdējā stundā, par -5.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Official PPshow (PP) tirgus informācija

$ 1.45M
$ 1.45M

--
--

$ 2.32M
$ 2.32M

501.97M
501.97M

801,969,565.023258
801,969,565.023258

Pašreizējais Official PPshow tirgus maksimums ir $ 1.45M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PP apjoms apgrozībā ir 501.97M ar kopējo apjomu 801969565.023258. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.32M.

Official PPshow (PP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Official PPshow uz USD bija $ -0.000154533587161107.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Official PPshow uz USD bija $ +0.0006841855.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Official PPshow uz USD bija $ -0.0000574820.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Official PPshow uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000154533587161107-5.05%
30 dienas$ +0.0006841855+23.59%
60 dienas$ -0.0000574820-1.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir Official PPshow (PP)?

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Official PPshow cenas prognoze (USD)

Kāda būs Official PPshow (PP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Official PPshow (PP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Official PPshow prognozes.

Apskati Official PPshow cenas prognozi!

PP uz vietējām valūtām

Official PPshow (PP) tokenomika

Official PPshow (PP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Official PPshow (PP)

Kāda ir Official PPshow (PP) vērtība šodien?
Reāllaika PP cena USD ir 0.00290019 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PP uz USD cena?
Pašreizējā PP uz USD cena ir $ 0.00290019. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Official PPshow tirgus maksimums?
PP tirgus maksimums ir $ 1.45M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PP apjoms apgrozībā?
PP apjoms apgrozībā ir 501.97M USD.
Kāda bija PP vēsturiski augstākā cena?
PP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00379033 USD apmērā.
Kāda bija PP vēsturiski zemākā cena?
PP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00122364 USD.
Kāds ir PP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PP šogad kāps augstāk?
PP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Official PPshow (PP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

