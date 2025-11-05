BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Official DogeWLFI Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DOGEWLFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGEWLFI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Official DogeWLFI Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika DOGEWLFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOGEWLFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOGEWLFI

DOGEWLFI Cenas informācija

Kas ir DOGEWLFI

DOGEWLFI Oficiālā tīmekļa vietne

DOGEWLFI Tokenomika

DOGEWLFI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Official DogeWLFI Coin logotips

Official DogeWLFI Coin Cena (DOGEWLFI)

Nav sarakstā

1 DOGEWLFI uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:18:33 (UTC+8)

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011025
$ 0.0011025$ 0.0011025

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.05%

-23.57%

-23.57%

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā DOGEWLFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOGEWLFI visu laiku augstākā cena ir $ 0.0011025, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOGEWLFI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -8.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) tirgus informācija

$ 13.71K
$ 13.71K$ 13.71K

--
----

$ 13.71K
$ 13.71K$ 13.71K

998.84M
998.84M 998.84M

998,835,832.35248
998,835,832.35248 998,835,832.35248

Pašreizējais Official DogeWLFI Coin tirgus maksimums ir $ 13.71K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOGEWLFI apjoms apgrozībā ir 998.84M ar kopējo apjomu 998835832.35248. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.71K.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Official DogeWLFI Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Official DogeWLFI Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Official DogeWLFI Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Official DogeWLFI Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.05%
30 dienas$ 0-39.47%
60 dienas$ 0-74.64%
90 dienas$ 0--

Kas ir Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)?

Official DogeWLFI Coin

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Official DogeWLFI Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Official DogeWLFI Coin prognozes.

Apskati Official DogeWLFI Coin cenas prognozi!

DOGEWLFI uz vietējām valūtām

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) tokenomika

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOGEWLFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Kāda ir Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) vērtība šodien?
Reāllaika DOGEWLFI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOGEWLFI uz USD cena?
Pašreizējā DOGEWLFI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Official DogeWLFI Coin tirgus maksimums?
DOGEWLFI tirgus maksimums ir $ 13.71K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOGEWLFI apjoms apgrozībā?
DOGEWLFI apjoms apgrozībā ir 998.84M USD.
Kāda bija DOGEWLFI vēsturiski augstākā cena?
DOGEWLFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0011025 USD apmērā.
Kāda bija DOGEWLFI vēsturiski zemākā cena?
DOGEWLFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir DOGEWLFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOGEWLFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOGEWLFI šogad kāps augstāk?
DOGEWLFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOGEWLFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:18:33 (UTC+8)

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,878.77
$101,878.77$101,878.77

-1.26%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,326.51
$3,326.51$3,326.51

-5.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

-3.07%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2411
$2.2411$2.2411

-1.79%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,878.77
$101,878.77$101,878.77

-1.26%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,326.51
$3,326.51$3,326.51

-5.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

-3.07%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2411
$2.2411$2.2411

-1.79%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16399
$0.16399$0.16399

+0.03%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.35800
$0.35800$0.35800

+2,233.76%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.6256
$1.6256$1.6256

+983.73%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034476
$0.0000000034476$0.0000000034476

+146.22%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000007933
$0.000007933$0.000007933

+107.83%