Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Official Crypto Nostra (OCN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Official Crypto Nostra (OCN) informācija

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.

$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.

The Goal

A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.

$OCN Utility

  • Trade Tokens for Book
  • Trade Tokens for Merch
  • Trade Tokens for Nfts

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://www.officialcryptonostra.com/
Tehniskais dokuments:
https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.68M
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.68M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00742022
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00125706
Pašreizējā cena:
$ 0.00133978
Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OCN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OCN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OCN tokenomiku, uzzini OCN tokena reāllaika cenu!

OCN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OCN? Mūsu OCN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.