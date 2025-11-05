BiržaDEX+
Reāllaika ODIN Tools cena šodien ir 0.00266852 USD. Seko līdzi reāllaika ODIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ODIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ODIN

ODIN Cenas informācija

Kas ir ODIN

ODIN Tehniskais dokuments

ODIN Oficiālā tīmekļa vietne

ODIN Tokenomika

ODIN Cenas prognoze

ODIN Tools logotips

ODIN Tools Cena (ODIN)

Nav sarakstā

1 ODIN uz USD reāllaika cena:

$0.00266852
-33.40%1D
USD
ODIN Tools (ODIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:45 (UTC+8)

ODIN Tools (ODIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.002541
24h zemākā
$ 0.00414644
24h augstākā

$ 0.002541
$ 0.00414644
$ 0.00779732
$ 0.00201723
-23.67%

-33.47%

-38.17%

-38.17%

ODIN Tools (ODIN) reāllaika cena ir $0.00266852. Pēdējo 24 stundu laikā ODIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.002541 līdz augstākajai $ 0.00414644, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ODIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00779732, savukārt zemākā - $ 0.00201723.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ODIN ir mainījies par -23.67% pēdējā stundā, par -33.47% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ODIN Tools (ODIN) tirgus informācija

$ 199.74K
--
$ 246.65K
74.51M
92,011,790.74567571
Pašreizējais ODIN Tools tirgus maksimums ir $ 199.74K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ODIN apjoms apgrozībā ir 74.51M ar kopējo apjomu 92011790.74567571. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 246.65K.

ODIN Tools (ODIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ODIN Tools uz USD bija $ -0.001342845716409789.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ODIN Tools uz USD bija $ -0.0010695086.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ODIN Tools uz USD bija $ -0.0013813697.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ODIN Tools uz USD bija $ -0.000807493086823091.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001342845716409789-33.47%
30 dienas$ -0.0010695086-40.07%
60 dienas$ -0.0013813697-51.76%
90 dienas$ -0.000807493086823091-23.23%

Kas ir ODIN Tools (ODIN)?

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ODIN Tools cenas prognoze (USD)

Kāda būs ODIN Tools (ODIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ODIN Tools (ODIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ODIN Tools prognozes.

Apskati ODIN Tools cenas prognozi!

ODIN uz vietējām valūtām

ODIN Tools (ODIN) tokenomika

ODIN Tools (ODIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ODIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ODIN Tools (ODIN)

Kāda ir ODIN Tools (ODIN) vērtība šodien?
Reāllaika ODIN cena USD ir 0.00266852 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ODIN uz USD cena?
Pašreizējā ODIN uz USD cena ir $ 0.00266852. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ODIN Tools tirgus maksimums?
ODIN tirgus maksimums ir $ 199.74K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ODIN apjoms apgrozībā?
ODIN apjoms apgrozībā ir 74.51M USD.
Kāda bija ODIN vēsturiski augstākā cena?
ODIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00779732 USD apmērā.
Kāda bija ODIN vēsturiski zemākā cena?
ODIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00201723 USD.
Kāds ir ODIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ODIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ODIN šogad kāps augstāk?
ODIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ODIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:45 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

