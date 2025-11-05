BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Odin Liquidity Network cena šodien ir 0.00434231 USD. Seko līdzi reāllaika ODIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ODIN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Odin Liquidity Network cena šodien ir 0.00434231 USD. Seko līdzi reāllaika ODIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ODIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ODIN

ODIN Cenas informācija

Kas ir ODIN

ODIN Oficiālā tīmekļa vietne

ODIN Tokenomika

ODIN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Odin Liquidity Network logotips

Odin Liquidity Network Cena (ODIN)

Nav sarakstā

1 ODIN uz USD reāllaika cena:

$0.00434231
$0.00434231$0.00434231
-8.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Odin Liquidity Network (ODIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:35 (UTC+8)

Odin Liquidity Network (ODIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00413782
$ 0.00413782$ 0.00413782
24h zemākā
$ 0.00480407
$ 0.00480407$ 0.00480407
24h augstākā

$ 0.00413782
$ 0.00413782$ 0.00413782

$ 0.00480407
$ 0.00480407$ 0.00480407

$ 0.129051
$ 0.129051$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052$ 0.00326052

-0.04%

-8.63%

-25.18%

-25.18%

Odin Liquidity Network (ODIN) reāllaika cena ir $0.00434231. Pēdējo 24 stundu laikā ODIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00413782 līdz augstākajai $ 0.00480407, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ODIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.129051, savukārt zemākā - $ 0.00326052.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ODIN ir mainījies par -0.04% pēdējā stundā, par -8.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Odin Liquidity Network (ODIN) tirgus informācija

$ 813.78K
$ 813.78K$ 813.78K

--
----

$ 813.78K
$ 813.78K$ 813.78K

187.41M
187.41M 187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Pašreizējais Odin Liquidity Network tirgus maksimums ir $ 813.78K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ODIN apjoms apgrozībā ir 187.41M ar kopējo apjomu 187407814.7566593. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 813.78K.

Odin Liquidity Network (ODIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Odin Liquidity Network uz USD bija $ -0.000410430162185257.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Odin Liquidity Network uz USD bija $ -0.0014210196.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Odin Liquidity Network uz USD bija $ -0.0016962365.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Odin Liquidity Network uz USD bija $ -0.0031867438963672235.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000410430162185257-8.63%
30 dienas$ -0.0014210196-32.72%
60 dienas$ -0.0016962365-39.06%
90 dienas$ -0.0031867438963672235-42.32%

Kas ir Odin Liquidity Network (ODIN)?

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Odin Liquidity Network (ODIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Odin Liquidity Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Odin Liquidity Network (ODIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Odin Liquidity Network (ODIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Odin Liquidity Network prognozes.

Apskati Odin Liquidity Network cenas prognozi!

ODIN uz vietējām valūtām

Odin Liquidity Network (ODIN) tokenomika

Odin Liquidity Network (ODIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ODIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Odin Liquidity Network (ODIN)

Kāda ir Odin Liquidity Network (ODIN) vērtība šodien?
Reāllaika ODIN cena USD ir 0.00434231 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ODIN uz USD cena?
Pašreizējā ODIN uz USD cena ir $ 0.00434231. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Odin Liquidity Network tirgus maksimums?
ODIN tirgus maksimums ir $ 813.78K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ODIN apjoms apgrozībā?
ODIN apjoms apgrozībā ir 187.41M USD.
Kāda bija ODIN vēsturiski augstākā cena?
ODIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.129051 USD apmērā.
Kāda bija ODIN vēsturiski zemākā cena?
ODIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00326052 USD.
Kāds ir ODIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ODIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ODIN šogad kāps augstāk?
ODIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ODIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:35 (UTC+8)

Odin Liquidity Network (ODIN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,781.37
$100,781.37$100,781.37

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.90
$3,245.90$3,245.90

-7.45%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.14
$153.14$153.14

-5.16%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1718
$2.1718$2.1718

-4.83%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,781.37
$100,781.37$100,781.37

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.90
$3,245.90$3,245.90

-7.45%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1718
$2.1718$2.1718

-4.83%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.14
$153.14$153.14

-5.16%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16100
$0.16100$0.16100

-1.78%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23000
$0.23000$0.23000

+1,399.34%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0203
$2.0203$2.0203

+1,246.86%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000171
$0.000000000171$0.000000000171

+98.83%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%