Kas ir Octokn (OTK)?

Octo Gaming is a platform that rewards users for playing games. It leverages blockchain technology to enhance gaming experiences and provide incentives. Players can earn rewards by engaging in various games hosted on the platform, promoting a more interactive and rewarding gaming environment.

