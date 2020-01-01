Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomika

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Obi PNut Kenobi (OPK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Obi PNut Kenobi (OPK) informācija

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK

Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.opksol.com/

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 195.90K
Kopējais apjoms:
$ 999.19M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.19M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 195.90K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04561382
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0001964
Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OPK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OPK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OPK tokenomiku, uzzini OPK tokena reāllaika cenu!

OPK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OPK? Mūsu OPK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.