Nyzo (NYZO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nyzo (NYZO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Nyzo (NYZO) informācija

Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nyzo.co

Nyzo (NYZO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nyzo (NYZO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 208.01K
$ 208.01K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 23.44M
$ 23.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 887.26K
$ 887.26K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.59
$ 1.59
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00209566
$ 0.00209566
Pašreizējā cena:
$ 0.00887256
$ 0.00887256

Nyzo (NYZO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nyzo (NYZO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NYZO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NYZO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NYZO tokenomiku, uzzini NYZO tokena reāllaika cenu!

NYZO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NYZO? Mūsu NYZO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

