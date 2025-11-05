BiržaDEX+
Reāllaika Nyan Meme Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NYAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NYAN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NYAN

NYAN Cenas informācija

Kas ir NYAN

NYAN Oficiālā tīmekļa vietne

NYAN Tokenomika

NYAN Cenas prognoze

Nyan Meme Coin Cena (NYAN)

Nav sarakstā

1 NYAN uz USD reāllaika cena:

--
----
-11.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Nyan Meme Coin (NYAN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:25 (UTC+8)

Nyan Meme Coin (NYAN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-12.21%

-28.20%

-28.20%

Nyan Meme Coin (NYAN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NYAN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NYAN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NYAN ir mainījies par -0.64% pēdējā stundā, par -12.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nyan Meme Coin (NYAN) tirgus informācija

$ 202.75K
$ 202.75K$ 202.75K

--
----

$ 202.75K
$ 202.75K$ 202.75K

63.17T
63.17T 63.17T

63,172,200,000,000.0
63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Pašreizējais Nyan Meme Coin tirgus maksimums ir $ 202.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NYAN apjoms apgrozībā ir 63.17T ar kopējo apjomu 63172200000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 202.75K.

Nyan Meme Coin (NYAN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nyan Meme Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nyan Meme Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nyan Meme Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nyan Meme Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.21%
30 dienas$ 0-34.18%
60 dienas$ 0-41.59%
90 dienas$ 0--

Kas ir Nyan Meme Coin (NYAN)?

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba.

We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nyan Meme Coin (NYAN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nyan Meme Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nyan Meme Coin (NYAN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nyan Meme Coin (NYAN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nyan Meme Coin prognozes.

Apskati Nyan Meme Coin cenas prognozi!

NYAN uz vietējām valūtām

Nyan Meme Coin (NYAN) tokenomika

Nyan Meme Coin (NYAN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NYAN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nyan Meme Coin (NYAN)

Kāda ir Nyan Meme Coin (NYAN) vērtība šodien?
Reāllaika NYAN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NYAN uz USD cena?
Pašreizējā NYAN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nyan Meme Coin tirgus maksimums?
NYAN tirgus maksimums ir $ 202.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NYAN apjoms apgrozībā?
NYAN apjoms apgrozībā ir 63.17T USD.
Kāda bija NYAN vēsturiski augstākā cena?
NYAN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija NYAN vēsturiski zemākā cena?
NYAN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NYAN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NYAN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NYAN šogad kāps augstāk?
NYAN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NYAN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

