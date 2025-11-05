BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Nuwa World by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NUWA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NUWA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Nuwa World by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NUWA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NUWA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NUWA

NUWA Cenas informācija

Kas ir NUWA

NUWA Oficiālā tīmekļa vietne

NUWA Tokenomika

NUWA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Nuwa World by Virtuals logotips

Nuwa World by Virtuals Cena (NUWA)

Nav sarakstā

1 NUWA uz USD reāllaika cena:

$0.00089907
$0.00089907$0.00089907
-8.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:08 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0.00102492
$ 0.00102492$ 0.00102492
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102492
$ 0.00102492$ 0.00102492

$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151

$ 0
$ 0$ 0

-1.93%

-8.96%

-11.48%

-11.48%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NUWA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0.00102492, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NUWA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00137151, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NUWA ir mainījies par -1.93% pēdējā stundā, par -8.96% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) tirgus informācija

$ 271.20K
$ 271.20K$ 271.20K

--
----

$ 884.08K
$ 884.08K$ 884.08K

306.76M
306.76M 306.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Nuwa World by Virtuals tirgus maksimums ir $ 271.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NUWA apjoms apgrozībā ir 306.76M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 884.08K.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nuwa World by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nuwa World by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nuwa World by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nuwa World by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.96%
30 dienas$ 0-13.89%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Nuwa World by Virtuals (NUWA)?

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nuwa World by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nuwa World by Virtuals (NUWA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nuwa World by Virtuals (NUWA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nuwa World by Virtuals prognozes.

Apskati Nuwa World by Virtuals cenas prognozi!

NUWA uz vietējām valūtām

Nuwa World by Virtuals (NUWA) tokenomika

Nuwa World by Virtuals (NUWA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NUWA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Kāda ir Nuwa World by Virtuals (NUWA) vērtība šodien?
Reāllaika NUWA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NUWA uz USD cena?
Pašreizējā NUWA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nuwa World by Virtuals tirgus maksimums?
NUWA tirgus maksimums ir $ 271.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NUWA apjoms apgrozībā?
NUWA apjoms apgrozībā ir 306.76M USD.
Kāda bija NUWA vēsturiski augstākā cena?
NUWA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00137151 USD apmērā.
Kāda bija NUWA vēsturiski zemākā cena?
NUWA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NUWA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NUWA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NUWA šogad kāps augstāk?
NUWA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NUWA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:34:08 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,851.53
$100,851.53$100,851.53

-2.25%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,246.37
$3,246.37$3,246.37

-7.43%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.19
$153.19$153.19

-5.13%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1735
$2.1735$2.1735

-4.75%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,851.53
$100,851.53$100,851.53

-2.25%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,246.37
$3,246.37$3,246.37

-7.43%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1735
$2.1735$2.1735

-4.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.19
$153.19$153.19

-5.13%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16112
$0.16112$0.16112

-1.71%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22850
$0.22850$0.22850

+1,389.56%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0547
$2.0547$2.0547

+1,269.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000171
$0.000000000171$0.000000000171

+98.83%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%