Nutcash (NCASH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nutcash (NCASH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Nutcash (NCASH) informācija

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token).

The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nutcash.org

Nutcash (NCASH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nutcash (NCASH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 91.98K
$ 91.98K$ 91.98K
Kopējais apjoms:
$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M
Apjoms apgrozībā:
$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 113.41K
$ 113.41K$ 113.41K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04601289
$ 0.04601289$ 0.04601289
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00403238
$ 0.00403238$ 0.00403238
Pašreizējā cena:
$ 0.01080215
$ 0.01080215$ 0.01080215

Nutcash (NCASH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nutcash (NCASH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NCASH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NCASH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NCASH tokenomiku, uzzini NCASH tokena reāllaika cenu!

NCASH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NCASH? Mūsu NCASH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.