Reāllaika Nummus Aeternitas cena šodien ir 0.01122535 USD. Seko līdzi reāllaika NUMMUS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NUMMUS cenas tendenci MEXC.

Nummus Aeternitas logotips

Nummus Aeternitas Cena (NUMMUS)

Nav sarakstā

1 NUMMUS uz USD reāllaika cena:

$0.0112288
-0.30%1D
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:29:13 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01104096
24h zemākā
$ 0.01155622
24h augstākā

$ 0.01104096
$ 0.01155622
$ 0.169721
$ 0.00785804
-0.37%

-0.79%

-13.41%

-13.41%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) reāllaika cena ir $0.01122535. Pēdējo 24 stundu laikā NUMMUS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01104096 līdz augstākajai $ 0.01155622, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NUMMUS visu laiku augstākā cena ir $ 0.169721, savukārt zemākā - $ 0.00785804.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NUMMUS ir mainījies par -0.37% pēdējā stundā, par -0.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tirgus informācija

$ 1.12M
--
$ 1.12M
100.00M
100,000,000.0
Pašreizējais Nummus Aeternitas tirgus maksimums ir $ 1.12M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NUMMUS apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.12M.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nummus Aeternitas uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nummus Aeternitas uz USD bija $ -0.0019432708.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nummus Aeternitas uz USD bija $ -0.0080056490.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nummus Aeternitas uz USD bija $ -0.08293911655187097.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.79%
30 dienas$ -0.0019432708-17.31%
60 dienas$ -0.0080056490-71.31%
90 dienas$ -0.08293911655187097-88.07%

Kas ir Nummus Aeternitas (NUMMUS)?

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nummus Aeternitas cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nummus Aeternitas (NUMMUS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nummus Aeternitas (NUMMUS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nummus Aeternitas prognozes.

Apskati Nummus Aeternitas cenas prognozi!

NUMMUS uz vietējām valūtām

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomika

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NUMMUS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Kāda ir Nummus Aeternitas (NUMMUS) vērtība šodien?
Reāllaika NUMMUS cena USD ir 0.01122535 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NUMMUS uz USD cena?
Pašreizējā NUMMUS uz USD cena ir $ 0.01122535. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nummus Aeternitas tirgus maksimums?
NUMMUS tirgus maksimums ir $ 1.12M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NUMMUS apjoms apgrozībā?
NUMMUS apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija NUMMUS vēsturiski augstākā cena?
NUMMUS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.169721 USD apmērā.
Kāda bija NUMMUS vēsturiski zemākā cena?
NUMMUS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00785804 USD.
Kāds ir NUMMUS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NUMMUS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NUMMUS šogad kāps augstāk?
NUMMUS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NUMMUS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:29:13 (UTC+8)

