Reāllaika Nuff Respect cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NUFR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NUFR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Nuff Respect cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NUFR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NUFR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NUFR

NUFR Cenas informācija

Kas ir NUFR

NUFR Oficiālā tīmekļa vietne

NUFR Tokenomika

NUFR Cenas prognoze

Nuff Respect logotips

Nuff Respect Cena (NUFR)

Nav sarakstā

1 NUFR uz USD reāllaika cena:

$0.00025185
$0.00025185$0.00025185
-5.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nuff Respect (NUFR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:33:52 (UTC+8)

Nuff Respect (NUFR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-5.58%

-19.33%

-19.33%

Nuff Respect (NUFR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NUFR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NUFR visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NUFR ir mainījies par +0.23% pēdējā stundā, par -5.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nuff Respect (NUFR) tirgus informācija

$ 201.47K
$ 201.47K$ 201.47K

--
----

$ 251.84K
$ 251.84K$ 251.84K

799.97M
799.97M 799.97M

999,966,579.9507906
999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Pašreizējais Nuff Respect tirgus maksimums ir $ 201.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NUFR apjoms apgrozībā ir 799.97M ar kopējo apjomu 999966579.9507906. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 251.84K.

Nuff Respect (NUFR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nuff Respect uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nuff Respect uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nuff Respect uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nuff Respect uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.58%
30 dienas$ 0-21.55%
60 dienas$ 0+67.59%
90 dienas$ 0--

Kas ir Nuff Respect (NUFR)?

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nuff Respect (NUFR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nuff Respect cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nuff Respect (NUFR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nuff Respect (NUFR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nuff Respect prognozes.

Apskati Nuff Respect cenas prognozi!

NUFR uz vietējām valūtām

Nuff Respect (NUFR) tokenomika

Nuff Respect (NUFR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NUFR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nuff Respect (NUFR)

Kāda ir Nuff Respect (NUFR) vērtība šodien?
Reāllaika NUFR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NUFR uz USD cena?
Pašreizējā NUFR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nuff Respect tirgus maksimums?
NUFR tirgus maksimums ir $ 201.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NUFR apjoms apgrozībā?
NUFR apjoms apgrozībā ir 799.97M USD.
Kāda bija NUFR vēsturiski augstākā cena?
NUFR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija NUFR vēsturiski zemākā cena?
NUFR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NUFR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NUFR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NUFR šogad kāps augstāk?
NUFR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NUFR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Nuff Respect (NUFR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

