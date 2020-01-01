Novem Pro (NVM) tokenomika
Novem Pro (NVM) informācija
The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.
Novem Pro (NVM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Novem Pro (NVM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Novem Pro (NVM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Novem Pro (NVM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais NVM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu NVM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti NVM tokenomiku, uzzini NVM tokena reāllaika cenu!
NVM cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NVM? Mūsu NVM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.