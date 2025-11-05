BiržaDEX+
Reāllaika Nova Shield cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NVAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NVAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NVAI

NVAI Cenas informācija

Kas ir NVAI

NVAI Oficiālā tīmekļa vietne

NVAI Tokenomika

NVAI Cenas prognoze

1 NVAI uz USD reāllaika cena:

$0.00014925
$0.00014925$0.00014925
-23.50%1D
mexc
Nova Shield (NVAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:33:44 (UTC+8)

Nova Shield (NVAI) Cenas informācija (USD)

Nova Shield (NVAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NVAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NVAI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NVAI ir mainījies par +0.60% pēdējā stundā, par -23.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nova Shield (NVAI) tirgus informācija

Pašreizējais Nova Shield tirgus maksimums ir $ 144.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NVAI apjoms apgrozībā ir 968.78M ar kopējo apjomu 968776529.2406131. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 144.59K.

Nova Shield (NVAI) cenas vēsture USD

Kas ir Nova Shield (NVAI)?

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nova Shield (NVAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nova Shield cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nova Shield (NVAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nova Shield (NVAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nova Shield prognozes.

Apskati Nova Shield cenas prognozi!

NVAI uz vietējām valūtām

Nova Shield (NVAI) tokenomika

Nova Shield (NVAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NVAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nova Shield (NVAI)

Kāda ir Nova Shield (NVAI) vērtība šodien?
Reāllaika NVAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NVAI uz USD cena?
Pašreizējā NVAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nova Shield tirgus maksimums?
NVAI tirgus maksimums ir $ 144.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NVAI apjoms apgrozībā?
NVAI apjoms apgrozībā ir 968.78M USD.
Kāda bija NVAI vēsturiski augstākā cena?
NVAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija NVAI vēsturiski zemākā cena?
NVAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NVAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NVAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NVAI šogad kāps augstāk?
NVAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NVAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

