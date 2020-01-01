nounspace ($SPACE) tokenomika

nounspace ($SPACE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par nounspace ($SPACE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

nounspace ($SPACE) informācija

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nounspace.com

nounspace ($SPACE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos nounspace ($SPACE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 404.68K
$ 404.68K$ 404.68K
Kopējais apjoms:
$ 103.99M
$ 103.99M$ 103.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 103.99M
$ 103.99M$ 103.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 404.68K
$ 404.68K$ 404.68K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0445513
$ 0.0445513$ 0.0445513
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00302396
$ 0.00302396$ 0.00302396
Pašreizējā cena:
$ 0.00388773
$ 0.00388773$ 0.00388773

nounspace ($SPACE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

nounspace ($SPACE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $SPACE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $SPACE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $SPACE tokenomiku, uzzini $SPACE tokena reāllaika cenu!

$SPACE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $SPACE? Mūsu $SPACE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.