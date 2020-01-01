NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenomika
The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PHILLIP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PHILLIP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
