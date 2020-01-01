Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomika
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) informācija
stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais NSTSTRK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu NSTSTRK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti NSTSTRK tokenomiku, uzzini NSTSTRK tokena reāllaika cenu!
