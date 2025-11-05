BiržaDEX+
Reāllaika Nosey cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NOSEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NOSEY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Nosey cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NOSEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NOSEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NOSEY

NOSEY Cenas informācija

Kas ir NOSEY

NOSEY Oficiālā tīmekļa vietne

NOSEY Tokenomika

NOSEY Cenas prognoze

Nosey logotips

Nosey Cena (NOSEY)

Nav sarakstā

1 NOSEY uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nosey (NOSEY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:33:20 (UTC+8)

Nosey (NOSEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012941
$ 0.0012941$ 0.0012941

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-8.40%

-34.33%

-34.33%

Nosey (NOSEY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NOSEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NOSEY visu laiku augstākā cena ir $ 0.0012941, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NOSEY ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -8.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nosey (NOSEY) tirgus informācija

$ 25.51K
$ 25.51K$ 25.51K

--
----

$ 25.51K
$ 25.51K$ 25.51K

998.94M
998.94M 998.94M

998,939,589.683539
998,939,589.683539 998,939,589.683539

Pašreizējais Nosey tirgus maksimums ir $ 25.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NOSEY apjoms apgrozībā ir 998.94M ar kopējo apjomu 998939589.683539. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 25.51K.

Nosey (NOSEY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nosey uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nosey uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nosey uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nosey uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.40%
30 dienas$ 0-8.84%
60 dienas$ 0-74.02%
90 dienas$ 0--

Kas ir Nosey (NOSEY)?

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain.

The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community.

Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nosey (NOSEY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nosey cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nosey (NOSEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nosey (NOSEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nosey prognozes.

Apskati Nosey cenas prognozi!

NOSEY uz vietējām valūtām

Nosey (NOSEY) tokenomika

Nosey (NOSEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NOSEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nosey (NOSEY)

Kāda ir Nosey (NOSEY) vērtība šodien?
Reāllaika NOSEY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NOSEY uz USD cena?
Pašreizējā NOSEY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nosey tirgus maksimums?
NOSEY tirgus maksimums ir $ 25.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NOSEY apjoms apgrozībā?
NOSEY apjoms apgrozībā ir 998.94M USD.
Kāda bija NOSEY vēsturiski augstākā cena?
NOSEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0012941 USD apmērā.
Kāda bija NOSEY vēsturiski zemākā cena?
NOSEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NOSEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NOSEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NOSEY šogad kāps augstāk?
NOSEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NOSEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:33:20 (UTC+8)

