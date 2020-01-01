Nose Candy (COCAINE) tokenomika

Nose Candy (COCAINE) informācija
Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride!

https://nosecandy.io/

Tirgus kapitalizācija:
$ 37.51K
Kopējais apjoms:
$ 6.97B
Apjoms apgrozībā:
$ 6.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 43.60K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Nose Candy (COCAINE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nose Candy (COCAINE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais COCAINE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu COCAINE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti COCAINE tokenomiku, uzzini COCAINE tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.