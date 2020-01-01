Noon USN (USN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Noon USN (USN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Noon USN (USN) informācija

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

https://www.noon.capital/

Noon USN (USN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Noon USN (USN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 22.93M
$ 22.93M
$ 22.93M
Kopējais apjoms:
$ 22.94M
$ 22.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 22.94M
$ 22.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 22.93M
$ 22.93M
$ 22.93M
Visu laiku augstākā cena: $ 1.007
$ 1.007
$ 1.007
Visu laiku zemākā cena: $ 0.988079
$ 0.988079
$ 0.988079
Pašreizējā cena:
$ 0.999568
$ 0.999568

Noon USN (USN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Noon USN (USN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USN tokenomiku, uzzini USN tokena reāllaika cenu!

USN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USN? Mūsu USN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.