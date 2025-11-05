BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika NONOS cena šodien ir 0.00848577 USD. Seko līdzi reāllaika NOX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NOX cenas tendenci MEXC.Reāllaika NONOS cena šodien ir 0.00848577 USD. Seko līdzi reāllaika NOX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NOX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NOX

NOX Cenas informācija

Kas ir NOX

NOX Tehniskais dokuments

NOX Oficiālā tīmekļa vietne

NOX Tokenomika

NOX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

NONOS logotips

NONOS Cena (NOX)

Nav sarakstā

1 NOX uz USD reāllaika cena:

$0.00848182
$0.00848182$0.00848182
-6.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
NONOS (NOX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:46:03 (UTC+8)

NONOS (NOX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00720711
$ 0.00720711$ 0.00720711
24h zemākā
$ 0.01069428
$ 0.01069428$ 0.01069428
24h augstākā

$ 0.00720711
$ 0.00720711$ 0.00720711

$ 0.01069428
$ 0.01069428$ 0.01069428

$ 0.01143162
$ 0.01143162$ 0.01143162

$ 0.0010326
$ 0.0010326$ 0.0010326

+4.95%

-6.31%

-7.48%

-7.48%

NONOS (NOX) reāllaika cena ir $0.00848577. Pēdējo 24 stundu laikā NOX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00720711 līdz augstākajai $ 0.01069428, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NOX visu laiku augstākā cena ir $ 0.01143162, savukārt zemākā - $ 0.0010326.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NOX ir mainījies par +4.95% pēdējā stundā, par -6.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NONOS (NOX) tirgus informācija

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

--
----

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

798.31M
798.31M 798.31M

798,311,604.6123798
798,311,604.6123798 798,311,604.6123798

Pašreizējais NONOS tirgus maksimums ir $ 6.77M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NOX apjoms apgrozībā ir 798.31M ar kopējo apjomu 798311604.6123798. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.77M.

NONOS (NOX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas NONOS uz USD bija $ -0.000572307027762983.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas NONOS uz USD bija $ +0.0162717669.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas NONOS uz USD bija $ +0.0107977706.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas NONOS uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000572307027762983-6.31%
30 dienas$ +0.0162717669+191.75%
60 dienas$ +0.0107977706+127.25%
90 dienas$ 0--

Kas ir NONOS (NOX)?

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

NONOS cenas prognoze (USD)

Kāda būs NONOS (NOX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NONOS (NOX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NONOS prognozes.

Apskati NONOS cenas prognozi!

NOX uz vietējām valūtām

NONOS (NOX) tokenomika

NONOS (NOX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NOX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par NONOS (NOX)

Kāda ir NONOS (NOX) vērtība šodien?
Reāllaika NOX cena USD ir 0.00848577 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NOX uz USD cena?
Pašreizējā NOX uz USD cena ir $ 0.00848577. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NONOS tirgus maksimums?
NOX tirgus maksimums ir $ 6.77M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NOX apjoms apgrozībā?
NOX apjoms apgrozībā ir 798.31M USD.
Kāda bija NOX vēsturiski augstākā cena?
NOX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01143162 USD apmērā.
Kāda bija NOX vēsturiski zemākā cena?
NOX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0010326 USD.
Kāds ir NOX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NOX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NOX šogad kāps augstāk?
NOX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NOX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:46:03 (UTC+8)

NONOS (NOX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,293.00
$101,293.00$101,293.00

-1.83%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.31
$3,256.31$3,256.31

-7.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.51
$154.51$154.51

-4.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2157
$2.2157$2.2157

-2.90%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,293.00
$101,293.00$101,293.00

-1.83%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.31
$3,256.31$3,256.31

-7.15%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2157
$2.2157$2.2157

-2.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.51
$154.51$154.51

-4.31%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16357
$0.16357$0.16357

-0.21%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9683
$3.9683$3.9683

+2,545.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18976
$0.18976$0.18976

+1,137.02%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05920
$0.05920$0.05920

+67.80%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%