NON OF US (NON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NON OF US (NON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

NON OF US (NON) informācija

n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is.

Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental.

Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nonof.us/

NON OF US (NON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NON OF US (NON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 4.48K
$ 4.48K
$ 4.48K
Kopējais apjoms:
$ 999.69M
$ 999.69M$ 999.69M
Apjoms apgrozībā:
$ 849.79M
$ 849.79M$ 849.79M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.27K
$ 5.27K$ 5.27K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00550276
$ 0.00550276$ 0.00550276
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

NON OF US (NON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NON OF US (NON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NON tokenomiku, uzzini NON tokena reāllaika cenu!

NON cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NON? Mūsu NON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.