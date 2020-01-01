NOME (NOME) tokenomika

NOME (NOME) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NOME (NOME), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

NOME (NOME) informācija

NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms.

Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience.

Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nome.gg
Tehniskais dokuments:
https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol

NOME (NOME) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NOME (NOME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.12K
$ 11.12K
Kopējais apjoms:
$ 12.50M
$ 12.50M
Apjoms apgrozībā:
$ 6.57M
$ 6.57M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 21.16K
$ 21.16K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.092531
$ 0.092531
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00169169
$ 0.00169169
Pašreizējā cena:
$ 0.00169312
$ 0.00169312

NOME (NOME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NOME (NOME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NOME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NOME tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NOME tokenomiku, uzzini NOME tokena reāllaika cenu!

NOME cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NOME? Mūsu NOME cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.