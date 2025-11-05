BiržaDEX+
Reāllaika Nirvana ANA cena šodien ir 4.16 USD. Seko līdzi reāllaika ANA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ANA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ANA

ANA Cenas informācija

Kas ir ANA

ANA Oficiālā tīmekļa vietne

ANA Tokenomika

ANA Cenas prognoze

Nirvana ANA Cena (ANA)

1 ANA uz USD reāllaika cena:

$4.16
$4.16$4.16
-1.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nirvana ANA (ANA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:50 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 4.12
$ 4.12$ 4.12
24h zemākā
$ 4.21
$ 4.21$ 4.21
24h augstākā

$ 4.12
$ 4.12$ 4.12

$ 4.21
$ 4.21$ 4.21

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

+0.00%

-1.27%

-3.23%

-3.23%

Nirvana ANA (ANA) reāllaika cena ir $4.16. Pēdējo 24 stundu laikā ANA tika tirgots robežās no zemākās $ 4.12 līdz augstākajai $ 4.21, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ANA visu laiku augstākā cena ir $ 5.22, savukārt zemākā - $ 3.9.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ANA ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par -1.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nirvana ANA (ANA) tirgus informācija

$ 32.05M
$ 32.05M$ 32.05M

--
----

$ 32.05M
$ 32.05M$ 32.05M

7.71M
7.71M 7.71M

7,713,782.017867
7,713,782.017867 7,713,782.017867

Pašreizējais Nirvana ANA tirgus maksimums ir $ 32.05M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ANA apjoms apgrozībā ir 7.71M ar kopējo apjomu 7713782.017867. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.05M.

Nirvana ANA (ANA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nirvana ANA uz USD bija $ -0.053633062372419.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nirvana ANA uz USD bija $ -0.3643215680.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nirvana ANA uz USD bija $ -0.8505207360.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nirvana ANA uz USD bija $ -0.385233636820333.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.053633062372419-1.27%
30 dienas$ -0.3643215680-8.75%
60 dienas$ -0.8505207360-20.44%
90 dienas$ -0.385233636820333-8.47%

Kas ir Nirvana ANA (ANA)?

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū.

Nirvana ANA (ANA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nirvana ANA cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nirvana ANA (ANA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nirvana ANA (ANA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nirvana ANA prognozes.

Apskati Nirvana ANA cenas prognozi!

ANA uz vietējām valūtām

Nirvana ANA (ANA) tokenomika

Nirvana ANA (ANA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ANA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nirvana ANA (ANA)

Kāda ir Nirvana ANA (ANA) vērtība šodien?
Reāllaika ANA cena USD ir 4.16 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ANA uz USD cena?
Pašreizējā ANA uz USD cena ir $ 4.16. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nirvana ANA tirgus maksimums?
ANA tirgus maksimums ir $ 32.05M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ANA apjoms apgrozībā?
ANA apjoms apgrozībā ir 7.71M USD.
Kāda bija ANA vēsturiski augstākā cena?
ANA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 5.22 USD apmērā.
Kāda bija ANA vēsturiski zemākā cena?
ANA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 3.9 USD.
Kāds ir ANA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ANA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ANA šogad kāps augstāk?
ANA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ANA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

