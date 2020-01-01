NIOB (NIOB) tokenomika
Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity.
The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway.
Lasi svarīgākos NIOB (NIOB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
NIOB (NIOB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
NIOB (NIOB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais NIOB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu NIOB tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti NIOB tokenomiku, uzzini NIOB tokena reāllaika cenu!
