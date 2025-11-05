BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Ninjas in Pyjamas cena šodien ir 0.126051 USD. Seko līdzi reāllaika DOJO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOJO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ninjas in Pyjamas cena šodien ir 0.126051 USD. Seko līdzi reāllaika DOJO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DOJO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DOJO

DOJO Cenas informācija

Kas ir DOJO

DOJO Oficiālā tīmekļa vietne

DOJO Tokenomika

DOJO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ninjas in Pyjamas logotips

Ninjas in Pyjamas Cena (DOJO)

Nav sarakstā

1 DOJO uz USD reāllaika cena:

$0.126051
$0.126051$0.126051
-4.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:32:43 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.125394
$ 0.125394$ 0.125394
24h zemākā
$ 0.135386
$ 0.135386$ 0.135386
24h augstākā

$ 0.125394
$ 0.125394$ 0.125394

$ 0.135386
$ 0.135386$ 0.135386

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.125394
$ 0.125394$ 0.125394

-0.58%

-4.95%

-34.82%

-34.82%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) reāllaika cena ir $0.126051. Pēdējo 24 stundu laikā DOJO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.125394 līdz augstākajai $ 0.135386, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DOJO visu laiku augstākā cena ir $ 1.56, savukārt zemākā - $ 0.125394.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DOJO ir mainījies par -0.58% pēdējā stundā, par -4.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) tirgus informācija

$ 69.38K
$ 69.38K$ 69.38K

--
----

$ 631.76K
$ 631.76K$ 631.76K

549.14K
549.14K 549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Pašreizējais Ninjas in Pyjamas tirgus maksimums ir $ 69.38K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DOJO apjoms apgrozībā ir 549.14K ar kopējo apjomu 5000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 631.76K.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ninjas in Pyjamas uz USD bija $ -0.0065679921876956.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ninjas in Pyjamas uz USD bija $ -0.0946134142.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ninjas in Pyjamas uz USD bija $ -0.1077751806.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ninjas in Pyjamas uz USD bija $ -0.7268093139816189.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0065679921876956-4.95%
30 dienas$ -0.0946134142-75.05%
60 dienas$ -0.1077751806-85.50%
90 dienas$ -0.7268093139816189-85.22%

Kas ir Ninjas in Pyjamas (DOJO)?

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ninjas in Pyjamas (DOJO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ninjas in Pyjamas cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ninjas in Pyjamas (DOJO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ninjas in Pyjamas (DOJO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ninjas in Pyjamas prognozes.

Apskati Ninjas in Pyjamas cenas prognozi!

DOJO uz vietējām valūtām

Ninjas in Pyjamas (DOJO) tokenomika

Ninjas in Pyjamas (DOJO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DOJO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Kāda ir Ninjas in Pyjamas (DOJO) vērtība šodien?
Reāllaika DOJO cena USD ir 0.126051 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DOJO uz USD cena?
Pašreizējā DOJO uz USD cena ir $ 0.126051. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ninjas in Pyjamas tirgus maksimums?
DOJO tirgus maksimums ir $ 69.38K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DOJO apjoms apgrozībā?
DOJO apjoms apgrozībā ir 549.14K USD.
Kāda bija DOJO vēsturiski augstākā cena?
DOJO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.56 USD apmērā.
Kāda bija DOJO vēsturiski zemākā cena?
DOJO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.125394 USD.
Kāds ir DOJO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DOJO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DOJO šogad kāps augstāk?
DOJO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DOJO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:32:43 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,991.92
$100,991.92$100,991.92

-2.12%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,251.13
$3,251.13$3,251.13

-7.30%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.36
$153.36$153.36

-5.02%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1774
$2.1774$2.1774

-4.58%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,991.92
$100,991.92$100,991.92

-2.12%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,251.13
$3,251.13$3,251.13

-7.30%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1774
$2.1774$2.1774

-4.58%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.36
$153.36$153.36

-5.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16123
$0.16123$0.16123

-1.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22999
$0.22999$0.22999

+1,399.28%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1954
$2.1954$2.1954

+1,363.60%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000172
$0.000000000172$0.000000000172

+100.00%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%