NikolAI (NIKO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NikolAI (NIKO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
NikolAI (NIKO) informācija

The Meme, The Myth, The AI Machina

In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI.

Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave.

No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales.

100% fair launch for the community

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nikolai.meme/

NikolAI (NIKO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NikolAI (NIKO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 755.17K
$ 755.17K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 755.17K
$ 755.17K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.181152
$ 0.181152
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00048572
$ 0.00048572
Pašreizējā cena:
$ 0.00075517
$ 0.00075517

NikolAI (NIKO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NikolAI (NIKO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NIKO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NIKO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NIKO tokenomiku, uzzini NIKO tokena reāllaika cenu!

