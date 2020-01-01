NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomika

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NIKITA by Virtuals (NIKITA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
NIKITA by Virtuals (NIKITA) informācija

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

https://nikita-agent.xyz/

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 64.22K
Kopējais apjoms:
$ 997.29M
Apjoms apgrozībā:
$ 997.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 64.22K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00803046
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00002694
Pašreizējā cena:
$ 0
NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NIKITA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NIKITA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NIKITA tokenomiku, uzzini NIKITA tokena reāllaika cenu!

NIKITA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NIKITA? Mūsu NIKITA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.