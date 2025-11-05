BiržaDEX+
Nikepig logotips

Nikepig Cena (NIKEPIG)

Nav sarakstā

1 NIKEPIG uz USD reāllaika cena:

$0.00121967
-20.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nikepig (NIKEPIG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:32:28 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00121074
24h zemākā
$ 0.00154366
24h augstākā

$ 0.00121074
$ 0.00154366
$ 0.01797996
$ 0.00117187
-0.34%

-20.28%

-27.44%

-27.44%

Nikepig (NIKEPIG) reāllaika cena ir $0.00121967. Pēdējo 24 stundu laikā NIKEPIG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00121074 līdz augstākajai $ 0.00154366, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NIKEPIG visu laiku augstākā cena ir $ 0.01797996, savukārt zemākā - $ 0.00117187.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NIKEPIG ir mainījies par -0.34% pēdējā stundā, par -20.28% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nikepig (NIKEPIG) tirgus informācija

$ 1.10M
--
$ 1.10M
899.72M
899,717,800.0
Pašreizējais Nikepig tirgus maksimums ir $ 1.10M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NIKEPIG apjoms apgrozībā ir 899.72M ar kopējo apjomu 899717800.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.10M.

Nikepig (NIKEPIG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nikepig uz USD bija $ -0.000310338897903646.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nikepig uz USD bija $ -0.0004434198.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nikepig uz USD bija $ -0.0005943767.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nikepig uz USD bija $ -0.000869285250281714.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000310338897903646-20.28%
30 dienas$ -0.0004434198-36.35%
60 dienas$ -0.0005943767-48.73%
90 dienas$ -0.000869285250281714-41.61%

Kas ir Nikepig (NIKEPIG)?

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nikepig cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nikepig (NIKEPIG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nikepig (NIKEPIG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nikepig prognozes.

Apskati Nikepig cenas prognozi!

NIKEPIG uz vietējām valūtām

Nikepig (NIKEPIG) tokenomika

Nikepig (NIKEPIG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NIKEPIG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nikepig (NIKEPIG)

Kāda ir Nikepig (NIKEPIG) vērtība šodien?
Reāllaika NIKEPIG cena USD ir 0.00121967 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NIKEPIG uz USD cena?
Pašreizējā NIKEPIG uz USD cena ir $ 0.00121967. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nikepig tirgus maksimums?
NIKEPIG tirgus maksimums ir $ 1.10M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NIKEPIG apjoms apgrozībā?
NIKEPIG apjoms apgrozībā ir 899.72M USD.
Kāda bija NIKEPIG vēsturiski augstākā cena?
NIKEPIG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01797996 USD apmērā.
Kāda bija NIKEPIG vēsturiski zemākā cena?
NIKEPIG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00117187 USD.
Kāds ir NIKEPIG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NIKEPIG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NIKEPIG šogad kāps augstāk?
NIKEPIG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NIKEPIG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:32:28 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

