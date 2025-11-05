BiržaDEX+
Reāllaika NianNian cena šodien ir 0.00174756 USD. Seko līdzi reāllaika NIANNIAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NIANNIAN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NIANNIAN

NIANNIAN Cenas informācija

Kas ir NIANNIAN

NIANNIAN Oficiālā tīmekļa vietne

NIANNIAN Tokenomika

NIANNIAN Cenas prognoze

NianNian Cena (NIANNIAN)

1 NIANNIAN uz USD reāllaika cena:

$0.00175552
-2.30%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
NianNian (NIANNIAN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:43 (UTC+8)

NianNian (NIANNIAN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00159712
24h zemākā
$ 0.00204761
24h augstākā

$ 0.00159712
$ 0.00204761
$ 0.00997572
$ 0
+7.97%

-2.75%

-37.84%

-37.84%

NianNian (NIANNIAN) reāllaika cena ir $0.00174756. Pēdējo 24 stundu laikā NIANNIAN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00159712 līdz augstākajai $ 0.00204761, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NIANNIAN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00997572, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NIANNIAN ir mainījies par +7.97% pēdējā stundā, par -2.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -37.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NianNian (NIANNIAN) tirgus informācija

$ 1.64M
--
$ 1.64M
936.35M
936,350,885.646156
Pašreizējais NianNian tirgus maksimums ir $ 1.64M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NIANNIAN apjoms apgrozībā ir 936.35M ar kopējo apjomu 936350885.646156. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.64M.

NianNian (NIANNIAN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas NianNian uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas NianNian uz USD bija $ -0.0009083105.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas NianNian uz USD bija $ -0.0005385801.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas NianNian uz USD bija $ +0.0002122665135121525.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.75%
30 dienas$ -0.0009083105-51.97%
60 dienas$ -0.0005385801-30.81%
90 dienas$ +0.0002122665135121525+13.83%

Kas ir NianNian (NIANNIAN)?

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

NianNian (NIANNIAN) resurss

Oficiālā interneta vietne

NianNian cenas prognoze (USD)

Kāda būs NianNian (NIANNIAN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NianNian (NIANNIAN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NianNian prognozes.

Apskati NianNian cenas prognozi!

NIANNIAN uz vietējām valūtām

NianNian (NIANNIAN) tokenomika

NianNian (NIANNIAN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NIANNIAN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par NianNian (NIANNIAN)

Kāda ir NianNian (NIANNIAN) vērtība šodien?
Reāllaika NIANNIAN cena USD ir 0.00174756 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NIANNIAN uz USD cena?
Pašreizējā NIANNIAN uz USD cena ir $ 0.00174756. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NianNian tirgus maksimums?
NIANNIAN tirgus maksimums ir $ 1.64M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NIANNIAN apjoms apgrozībā?
NIANNIAN apjoms apgrozībā ir 936.35M USD.
Kāda bija NIANNIAN vēsturiski augstākā cena?
NIANNIAN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00997572 USD apmērā.
Kāda bija NIANNIAN vēsturiski zemākā cena?
NIANNIAN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NIANNIAN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NIANNIAN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NIANNIAN šogad kāps augstāk?
NIANNIAN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NIANNIAN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:43 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

