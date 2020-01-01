NFTY (NFTY) tokenomika

NFTY (NFTY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NFTY (NFTY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
NFTY (NFTY) informācija

NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nfty.finance

NFTY (NFTY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NFTY (NFTY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 46.19K
Kopējais apjoms:
$ 960.56M
Apjoms apgrozībā:
$ 556.62M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 79.71K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.36861
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00006158
Pašreizējā cena:
$ 0
NFTY (NFTY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NFTY (NFTY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NFTY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NFTY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NFTY tokenomiku, uzzini NFTY tokena reāllaika cenu!

NFTY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NFTY? Mūsu NFTY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.