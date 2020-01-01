nftxbt (NFTXBT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par nftxbt (NFTXBT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
nftxbt (NFTXBT) informācija

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections

  • nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos
  • X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal
  • to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention
  • the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week

the purpose:

  • yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.
  • nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.
  • devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nftxbt.ai/

nftxbt (NFTXBT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos nftxbt (NFTXBT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 282.28K
Kopējais apjoms:
$ 994.73M
Apjoms apgrozībā:
$ 994.73M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 282.28K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02622555
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00028377
nftxbt (NFTXBT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

nftxbt (NFTXBT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NFTXBT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NFTXBT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NFTXBT tokenomiku, uzzini NFTXBT tokena reāllaika cenu!

NFTXBT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NFTXBT? Mūsu NFTXBT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

