Nexus Erebus (NXR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nexus Erebus (NXR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Nexus Erebus (NXR) informācija

Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.nexus-ereb.us/

Nexus Erebus (NXR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nexus Erebus (NXR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 72.38K
Kopējais apjoms:
$ 999.71M
Apjoms apgrozībā:
$ 974.71M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 74.23K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00354246
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00002515
Pašreizējā cena:
$ 0
Nexus Erebus (NXR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nexus Erebus (NXR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NXR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NXR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NXR tokenomiku, uzzini NXR tokena reāllaika cenu!

NXR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NXR? Mūsu NXR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.