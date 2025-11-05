BiržaDEX+
Reāllaika Nexora cena šodien ir 0.188585 USD. Seko līdzi reāllaika NEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEX cenas tendenci MEXC.

Nexora Cena (NEX)

1 NEX uz USD reāllaika cena:

$0.189168
-9.20%1D
-9.20%1D
Nexora (NEX) Tiešsaistes cenu diagramma
Nexora (NEX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.179094
$ 0.179094$ 0.179094
24h zemākā
$ 0.212239
$ 0.212239$ 0.212239
24h augstākā

$ 0.179094
$ 0.179094$ 0.179094

$ 0.212239
$ 0.212239$ 0.212239

$ 0.405217
$ 0.405217$ 0.405217

$ 0.179094
$ 0.179094$ 0.179094

+3.92%

-9.51%

-22.86%

-22.86%

Nexora (NEX) reāllaika cena ir $0.188585. Pēdējo 24 stundu laikā NEX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.179094 līdz augstākajai $ 0.212239, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NEX visu laiku augstākā cena ir $ 0.405217, savukārt zemākā - $ 0.179094.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NEX ir mainījies par +3.92% pēdējā stundā, par -9.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nexora (NEX) tirgus informācija

$ 10.59M
$ 10.59M$ 10.59M

--
----

$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Nexora tirgus maksimums ir $ 10.59M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NEX apjoms apgrozībā ir 56.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.92M.

Nexora (NEX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nexora uz USD bija $ -0.0198208424681521.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nexora uz USD bija $ -0.0897214824.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nexora uz USD bija $ -0.0865834846.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nexora uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0198208424681521-9.51%
30 dienas$ -0.0897214824-47.57%
60 dienas$ -0.0865834846-45.91%
90 dienas$ 0--

Kas ir Nexora (NEX)?

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nexora cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nexora (NEX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nexora (NEX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nexora prognozes.

Apskati Nexora cenas prognozi!

NEX uz vietējām valūtām

Nexora (NEX) tokenomika

Nexora (NEX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NEX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nexora (NEX)

Kāda ir Nexora (NEX) vērtība šodien?
Reāllaika NEX cena USD ir 0.188585 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NEX uz USD cena?
Pašreizējā NEX uz USD cena ir $ 0.188585. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nexora tirgus maksimums?
NEX tirgus maksimums ir $ 10.59M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NEX apjoms apgrozībā?
NEX apjoms apgrozībā ir 56.00M USD.
Kāda bija NEX vēsturiski augstākā cena?
NEX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.405217 USD apmērā.
Kāda bija NEX vēsturiski zemākā cena?
NEX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.179094 USD.
Kāds ir NEX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NEX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NEX šogad kāps augstāk?
NEX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NEX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Nexora (NEX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

