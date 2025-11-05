BiržaDEX+
Nexgent AI logotips

Nexgent AI Cena (NEXGENT)

Nav sarakstā

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Nexgent AI (NEXGENT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:32:02 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) Cenas informācija (USD)

Nexgent AI (NEXGENT) reāllaika cena ir $0.00013135. Pēdējo 24 stundu laikā NEXGENT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00012582 līdz augstākajai $ 0.0001389, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NEXGENT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00056101, savukārt zemākā - $ 0.00012582.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NEXGENT ir mainījies par -0.28% pēdējā stundā, par -1.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nexgent AI (NEXGENT) tirgus informācija

Pašreizējais Nexgent AI tirgus maksimums ir $ 104.29K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NEXGENT apjoms apgrozībā ir 794.00M ar kopējo apjomu 961680372.8780938. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 126.32K.

Nexgent AI (NEXGENT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nexgent AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nexgent AI uz USD bija $ -0.0000637053.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nexgent AI uz USD bija $ -0.0000675124.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nexgent AI uz USD bija $ -0.00012804170304375834.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.53%
30 dienas$ -0.0000637053-48.50%
60 dienas$ -0.0000675124-51.39%
90 dienas$ -0.00012804170304375834-49.36%

Kas ir Nexgent AI (NEXGENT)?

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nexgent AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nexgent AI (NEXGENT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nexgent AI (NEXGENT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nexgent AI prognozes.

Nexgent AI (NEXGENT) tokenomika

Nexgent AI (NEXGENT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NEXGENT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nexgent AI (NEXGENT)

Kāda ir Nexgent AI (NEXGENT) vērtība šodien?
Reāllaika NEXGENT cena USD ir 0.00013135 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NEXGENT uz USD cena?
Pašreizējā NEXGENT uz USD cena ir $ 0.00013135. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nexgent AI tirgus maksimums?
NEXGENT tirgus maksimums ir $ 104.29K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NEXGENT apjoms apgrozībā?
NEXGENT apjoms apgrozībā ir 794.00M USD.
Kāda bija NEXGENT vēsturiski augstākā cena?
NEXGENT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00056101 USD apmērā.
Kāda bija NEXGENT vēsturiski zemākā cena?
NEXGENT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00012582 USD.
Kāds ir NEXGENT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NEXGENT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NEXGENT šogad kāps augstāk?
NEXGENT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NEXGENT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:32:02 (UTC+8)

