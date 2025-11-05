BiržaDEX+
Reāllaika New York cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NYC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NYC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NYC

NYC Cenas informācija

Kas ir NYC

NYC Oficiālā tīmekļa vietne

NYC Tokenomika

NYC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

New York logotips

New York Cena (NYC)

Nav sarakstā

1 NYC uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
New York (NYC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:17:29 (UTC+8)

New York (NYC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.96%

-7.96%

New York (NYC) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NYC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NYC visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NYC ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -7.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

New York (NYC) tirgus informācija

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

999.22M
999.22M 999.22M

999,216,736.783062
999,216,736.783062 999,216,736.783062

Pašreizējais New York tirgus maksimums ir $ 16.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NYC apjoms apgrozībā ir 999.22M ar kopējo apjomu 999216736.783062. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.39K.

New York (NYC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas New York uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas New York uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas New York uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas New York uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-22.34%
60 dienas$ 0-13.66%
90 dienas$ 0--

Kas ir New York (NYC)?

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

New York (NYC) resurss

Oficiālā interneta vietne

New York cenas prognoze (USD)

Kāda būs New York (NYC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu New York (NYC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa New York prognozes.

Apskati New York cenas prognozi!

NYC uz vietējām valūtām

New York (NYC) tokenomika

New York (NYC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NYC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par New York (NYC)

Kāda ir New York (NYC) vērtība šodien?
Reāllaika NYC cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NYC uz USD cena?
Pašreizējā NYC uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir New York tirgus maksimums?
NYC tirgus maksimums ir $ 16.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NYC apjoms apgrozībā?
NYC apjoms apgrozībā ir 999.22M USD.
Kāda bija NYC vēsturiski augstākā cena?
NYC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija NYC vēsturiski zemākā cena?
NYC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NYC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NYC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NYC šogad kāps augstāk?
NYC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NYC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:17:29 (UTC+8)

New York (NYC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

