New Ancient DNA (REMUS) tokenomika

New Ancient DNA (REMUS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par New Ancient DNA (REMUS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

New Ancient DNA (REMUS) informācija

Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.remuscto.vip/

New Ancient DNA (REMUS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos New Ancient DNA (REMUS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 61.55K
$ 61.55K$ 61.55K
Kopējais apjoms:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Apjoms apgrozībā:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 61.55K
$ 61.55K$ 61.55K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

New Ancient DNA (REMUS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

New Ancient DNA (REMUS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais REMUS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu REMUS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti REMUS tokenomiku, uzzini REMUS tokena reāllaika cenu!

REMUS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REMUS? Mūsu REMUS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.