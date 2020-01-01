New Ancient DNA (REMUS) tokenomika
New Ancient DNA (REMUS) informācija
Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination.
New Ancient DNA (REMUS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos New Ancient DNA (REMUS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
New Ancient DNA (REMUS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
New Ancient DNA (REMUS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais REMUS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu REMUS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti REMUS tokenomiku, uzzini REMUS tokena reāllaika cenu!
REMUS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REMUS? Mūsu REMUS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.