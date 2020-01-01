Neuralis AI (NEURAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Neuralis AI (NEURAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Neuralis AI (NEURAI) informācija

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations.

Key Functionalities

  • Advanced Customization: Train Your AI Agents
  • Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents
  • AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://neuralisai.io
Tehniskais dokuments:
https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0

Neuralis AI (NEURAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Neuralis AI (NEURAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 23.84K
$ 23.84K$ 23.84K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 23.84K
$ 23.84K$ 23.84K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.170775
$ 0.170775$ 0.170775
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00946734
$ 0.00946734$ 0.00946734
Pašreizējā cena:
$ 0.02384313
$ 0.02384313$ 0.02384313

Neuralis AI (NEURAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Neuralis AI (NEURAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NEURAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NEURAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NEURAI tokenomiku, uzzini NEURAI tokena reāllaika cenu!

NEURAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NEURAI? Mūsu NEURAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

