Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomika

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nest Elixir Vault (NELIXIR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Nest Elixir Vault (NELIXIR) informācija

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields.

Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 363.90K
$ 363.90K$ 363.90K
Kopējais apjoms:
$ 350.70K
$ 350.70K$ 350.70K
Apjoms apgrozībā:
$ 350.70K
$ 350.70K$ 350.70K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 363.90K
$ 363.90K$ 363.90K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
Pašreizējā cena:
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NELIXIR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NELIXIR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NELIXIR tokenomiku, uzzini NELIXIR tokena reāllaika cenu!

NELIXIR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NELIXIR? Mūsu NELIXIR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.